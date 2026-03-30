Piazza Affari: si concentrano le vendite su Inwit

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche , con una flessione dell'1,91%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Inwit rispetto all'indice di riferimento.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Inwit restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 6,538 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 6,763. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 6,988, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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