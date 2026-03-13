Milano 13:25
44.656 +0,45%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 13:25
10.313 +0,08%
Francoforte 13:25
23.589 0,00%

Piazza Affari: risultato positivo per Inwit

Punta con decisione al rialzo la performance della società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, con una variazione percentuale del 2,64%.
