Milano 11:49
43.368 -0,02%
Nasdaq 27-mar
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Dow Jones 27-mar
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Londra 11:49
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Francoforte 11:49
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Prezzi produzione Italia (MoM) in febbraio

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Prezzi produzione Italia (MoM) in febbraio
Italia, Prezzi produzione in febbraio su base mensile (MoM) -0,4%, in calo rispetto al precedente +1,5%.
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