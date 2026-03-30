Ue, la Commissione approva aiuti di Stato italiani da 6 miliardi per l'idrogeno rinnovabile

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato un regime italiano di aiuti di Stato del valore di 6 miliardi di euro a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile destinato ai settori dell'industria e dei trasporti. Il via libera è stato dato ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, in particolare della disciplina in materia di clima, tutela dell'ambiente ed energia del 2022.



Il regime punta a sostenere la produzione di 200.000 tonnellate di idrogeno rinnovabile all'anno e sarà attivo fino al 31 dicembre 2029. Sono ammissibili due filiere produttive: l'idrogeno ottenuto per elettrolisi con elettricità da fonti rinnovabili e quello prodotto da fonti biogeniche attraverso processi biologici, biotermochimici e termochimici.



Il meccanismo di sostegno scelto è quello dei contratti bidirezionali per differenza. In pratica, il prezzo di riferimento per l'idrogeno viene determinato tramite gara competitiva: se il prezzo di un combustibile alternativo scende al di sotto di tale soglia, lo Stato italiano versa la differenza ai produttori; se invece il prezzo del combustibile di riferimento supera la soglia, sono i beneficiari a restituire la differenza allo Stato.



Nella sua valutazione la Commissione ha verificato che l'aiuto è necessario – senza supporto pubblico i produttori non investirebbero nella filiera – proporzionato, in quanto assegnato tramite gara al prezzo più competitivo, e che i benefici ambientali, in termini di decarbonizzazione di settori ad alte emissioni, superano le potenziali distorsioni della concorrenza.



Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva della Commissione per una Transizione pulita, giusta e competitiva, ha dichiarato: "Il regime sosterrà la produzione di idrogeno rinnovabile in Italia a favore dei settori in cui può contribuire maggiormente alla riduzione delle emissioni. Il regime contribuirà alla transizione pulita, giusta e competitiva."



Il provvedimento si inserisce nel quadro della strategia UE per l'idrogeno del 2020, che fissa obiettivi ambiziosi per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno pulito, e dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito, che riunisce industria, società civile e autorità pubbliche.

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