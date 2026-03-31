Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Giornata fiacca per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,27%.
Lo status tecnico del greggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 119,49, mentre il primo supporto è stimato a 104,83. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 134,14.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)