Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Giornata fiacca per il Dow Jones 30, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,11%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 44.778,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 46.041,5. Il peggioramento del Dow Jones 30 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 44.341,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)