Milano 17:35
44.310 +1,11%
Nasdaq 17:47
23.282 +1,43%
Dow Jones 17:47
45.686 +1,04%
Londra 17:35
10.176 +0,48%
Francoforte 17:35
22.680 +0,52%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,72%

L'indice dei giganti USA prende il via a 45.541,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,72%
Balza in avanti il Dow Jones, in crescita dello 0,72%, dopo aver esordito a quota 45.541,76.
Condividi
```