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Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 138,28 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 138,28 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 23 al 29 marzo 2026, il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 138,28 euro/MWh, in diminuzione del 7,2% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,749 milioni di MWh (+2,1%), con la liquidità all'86,6%.

I prezzi medi si sono attestati tra 115,27 euro/MWh della Sardegna e 142,39 euro/MWh di Nord e Centro Nord.
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