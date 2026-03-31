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Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,09%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.773,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,09%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto +0,09%, terminando le negoziazioni a 24.773,33 punti.
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