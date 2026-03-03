Carburanti, scatta l'ondata di rialzi su benzina e diesel in scia al conflitto in Iran

Eni

(Teleborsa) - L'attacco dicontro l, seguito dalla ritorsione di Teheran, ha colpito immediatamente icon ripercussioni dirette sui costi dei carburanti in Italia. Se l'impatto sul Brent è stato finora limitato a un incremento del 6,7%, la quotazione delha subito un balzo dirompente superiore al 16%, raggiungendo livelli che non si registravano dal febbraio 2024. Anche laha toccato i massimi storici dal giugno 2025, innescando un immediato giro di rialzi sui listini dei principali marchi petroliferi.Secondo le rilevazioni di, le grandi compagnie hanno già aggiornato i prezzi consigliati.ha applicato un aumento di quattro centesimi al litro su entrambi i prodotti, mentreha optato per un rialzo di tre centesimi sulla benzina e di sei sul gasolio.ha incrementato i listini di cinque centesimi per entrambi i carburanti edi tre centesimi. Gli effetti di queste decisioni sulle medie nazionali praticate alla pompa si manifesteranno pienamente a partire dalla giornata di domani.Attualmente, i dati dell', elaborati su circa 20.000 impianti, mostrano la benzina ina una media di 1,674 euro al litro, mentre il diesel self si attesta a 1,728 euro al litro. Per quanto riguarda ilservito, i prezzi medi sono di 1,813 euro al litro per la benzina e 1,865 euro al litro per il diesel, con le compagnie che presentano punte fino a 1,914 euro. Ilresta stabile a 0,690 euro al litro, mentre metano e Gnl hanno registrato una lieve flessione attestandosi rispettivamente a 1,403 e 1,231 euro al chilo.Sullai costi risultano sensibilmente più alti, con la benzina self a 1,778 euro al litro e il gasolio self a 1,830 euro. Per chi usufruisce del servizio servito in autostrada, i prezzi superano abbondantemente la soglia psicologica dei due euro, con la benzina a 2,039 euro al litro e il diesel a 2,090 euro. Le quotazioni per i carburanti alternativi in autostrada vedono il Gpl a 0,829 euro al litro e il metano a 1,462 euro al chilo.