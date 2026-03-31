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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks
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31 marzo 2026 - 10.00
Giornata di guadagni per l'
indice bancario europeo
, che continua la giornata a 239,89 punti.
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