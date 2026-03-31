Milano 17:35
44.310 +1,11%
Nasdaq 17:50
23.301 +1,52%
Dow Jones 17:50
45.703 +1,08%
Londra 17:35
10.176 +0,48%
Francoforte 17:35
22.680 +0,52%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks
Giornata di guadagni per l'indice bancario europeo, che continua la giornata a 239,89 punti.
Condividi
```