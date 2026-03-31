Eurozona, inflazione attesa a marzo accelera ma leggermente meno delle previsioni

(Teleborsa) - Attesa in rialzo ma meno delle attese l'inflazione in Eurozona. È quanto emerge dai dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato stamattina la stima flash dell'inflazione.



Il dato tendenziale segna un +2,5% a marzo, dopo il +1,9% registrato nel mese precedente e contro il +2,6% delle aspettative di consensus.



Su mese, invece, i prezzi al consumo segnano un incremento dell'1,2%, in accelerazione rispetto al +0,6% del mese precedente.



L'inflazione core - che esclude energia, cibo e tabacchi - viene stimata al 2,3%, rispetto al 2,4% del mese precedente e al +2,4% del consensus.



L'inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, è attesa in lieve calo al 2,2% dal +2,3% del mese precedente.



(Foto: © iloveotto/123RF)

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