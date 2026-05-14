Spagna, inflazione aprile confermata a +3,2% su anno

(Teleborsa) - Confermata l'inflazione in Spagna nel mese di aprile 2026. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento dello 0,4% su base mensile, in linea con la prima lettura. A marzo i prezzi avevano registrato un incremento dell'1,2%.



Su base annua, si rileva una crescita del 3,2%, in linea con la prima lettura, in rallentamento rispetto al +3,4% di marzo.



L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 3,5% annuale, in linea con preliminare e attese e dopo il +3,4% del mese precedente. Su base mensile, il dato segna una variazione del +0,7%, come la prima lettura, dopo il +1,7% di marzo.

Condividi

```