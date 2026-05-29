Francia, a maggio inflazione preliminare accelera al 2,4% ma meno delle attese

(Teleborsa) - Sale l'inflazione in Francia a maggio. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base annua un aumento del 2,4%, oltre il 2,2% del mese precedente ma in lieve rallentamento rispetto alle stime del 2,5%.



Su base mensile, invece, si stima un aumento dello 0,1%, in rallentamento dal +1,0% di aprile e sotto lo 0,2% del consensus.



Dinamica analoga per l'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, che indica una crescita tendenziale del 2,8% a maggio, dopo il +2,5% di aprile, ma meno del +2,9% atteso. Su base mensile si rileva un incremento dello 0,1% contro il +1,2% precedente e il +0,3% stimato.



(Foto: gopixa | 123RF)

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