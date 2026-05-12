Wall Street debole. Inflazione accelera al massimo dal 2023

(Teleborsa) - Partenza dimessa per la borsa di Wall Street dopo che l'inflazione negli Stati Uniti
ha accelerato ad aprile ed è tornata ai massimi dal 2023, alimentando i timori dei mercati finanziari.
Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics
, il CPI è salito del 3,8% su base annua, spinto soprattutto dal forte aumento dei prezzi di benzina, alimentari e voli aerei. A pesare sono le tensioni geopolitiche legate al conflitto con l'Iran e il rialzo dei costi energetici, fattori che rischiano di mantenere alta la pressione sui consumatori e complicare il percorso della Federal Reserve
sui tassi d’interesse.
C'è attesa tra gli investitori per il viaggio del presidente americano, Donald Trump, in Cina
, visto dagli operatori come ultima speranza per sbloccare la crisi in Medio Oriente.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
lima lo 0,44%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l'S&P-500
, che perde lo 0,45%, scambiando a 7.380 punti. In discesa il Nasdaq 100
(-0,87%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'S&P 100
(-0,45%).