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Germania, crescita tendenziale prezzi produzione accelera all'1,7%

Economia, Macroeconomia
Germania, crescita tendenziale prezzi produzione accelera all'1,7%
(Teleborsa) - Accelera la crescita tendenziale dei prezzi alla produzione in Germania ad aprile. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato un incremento mensile dell'1,2%, meno pronunciato rispetto al +2% stimato dagli analisti, che si confronta anche con il +2,5% registrato il mese precedente.

Su base annuale, i prezzi hanno segnato una accelòerazione all'1,7%, dopo il -0,2% di marzo, e risultano al di sopra dell'1,5% atteso dagli analisti.

I prezzi dell'energia sono aumentati del 2% su base annuale, mentre sono cresciuti del 2,4% a livello mensile. L'indice dei prezzi alla produzione che esclude l'energia ha registrato un incremento tendenziale dell'1,6% e mensile dlelo 0,7%.
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