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Francoforte: accelera Bechtle

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: accelera Bechtle
Prepotente rialzo per Bechtle, che mostra una salita bruciante del 4,33% sui valori precedenti.
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