Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili , in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Rheinmetall AG rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Rheinmetall AG mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.143,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.185,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.118,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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