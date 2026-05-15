Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili, in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Rheinmetall AG rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Rheinmetall AG mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.143,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.185,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.118,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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