Francoforte: in bella mostra Hellofresh

(Teleborsa) - Ottima performance per Hellofresh , che scambia in rialzo del 4,36%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Hellofresh mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,39%, rispetto a -1,08% del MDAX ).





Lo studio di Hellofresh presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 3,952 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 4,137. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 3,833.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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