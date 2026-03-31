Francoforte: rosso per Teamviewer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Teamviewer , con una flessione del 2,57%.



Lo scenario su base settimanale di Teamviewer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Teamviewer si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,287 Euro. Prima resistenza a 4,415. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,243.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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