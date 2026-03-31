Francoforte: scambi in positivo per Ionos
(Teleborsa) - Avanza Ionos, che guadagna bene, con una variazione del 3,77%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Ionos. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ionos evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25,17 Euro. Primo supporto a 24,02. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 23,28.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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