Londra: balza in avanti Kingfisher

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Kingfisher rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Kingfisher suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,787 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,867. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,739.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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