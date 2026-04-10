Londra: balza in avanti Kingfisher
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,57%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kingfisher evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kingfisher rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Kingfisher ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 3,151 sterline. Primo supporto individuato a 3,031. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 3,271.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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