Londra: risultato positivo per Antofagasta
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia mineraria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.
La tendenza ad una settimana di Antofagasta è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda sudamericana estrattrice di rame, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31,91 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 32,48. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 31,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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