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Parigi: andamento rialzista per Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento rialzista per Teleperformance
Apprezzabile rialzo per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, in guadagno del 2,67% sui valori precedenti.
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