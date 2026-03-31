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Parigi: calo per Bureau Veritas

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Bureau Veritas
Retrocede l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, con un ribasso del 2,95%.
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