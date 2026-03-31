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Piazza Affari: brillante l'andamento di Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: brillante l'andamento di Leonardo
(Teleborsa) - Avanza la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che guadagna bene, con una variazione del 2,41%.

La tendenza ad una settimana di Leonardo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 55,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 57,9. Il peggioramento del contractor italiano nel settore Difesa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 53,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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