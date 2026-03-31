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Piazza Affari: calo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per STMicroelectronics
Pressione sull'azienda italo-francese di semiconduttori, che tratta con una perdita del 2,88%.
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