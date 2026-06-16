Piazza Affari: calo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda italo-francese di semiconduttori , con un ribasso del 2,97%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di STMicroelectronics rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 67,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 65,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 68,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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