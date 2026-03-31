Piazza Affari: scambi al rialzo per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che lievita del 2,91%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Alerion Clean Power rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Alerion Clean Power mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 20,12 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 19,36. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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