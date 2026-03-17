Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Alerion Clean Power è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Alerion Clean Power mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18,41 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19,25. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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