Piazza Affari: in calo Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Rosso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che sta segnando un calo del 2,86%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Alerion Clean Power rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Alerion Clean Power mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 19,37 Euro. Rischio di discesa fino a 18,81 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 19,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



