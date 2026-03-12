Milano 10:06
Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Retrocede la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un ribasso del 2,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Alerion Clean Power rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19,91 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,37. L'equilibrata forza rialzista di Alerion Clean Power è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
