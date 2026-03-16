Piazza Affari: andamento sostenuto per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che tratta in utile del 2,29% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Alerion Clean Power mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,08%, rispetto a -4,19% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo scenario tecnico di Alerion Clean Power mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,71 Euro con area di resistenza individuata a quota 18,89. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 18,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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