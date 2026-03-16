Piazza Affari: andamento sostenuto per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che tratta in utile del 2,29% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Alerion Clean Power mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,08%, rispetto a -4,19% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo scenario tecnico di Alerion Clean Power mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,71 Euro con area di resistenza individuata a quota 18,89. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 18,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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