Accordo tra Delta Air Lines e Amazon per connessioni veloci

(Teleborsa) - Delta Air Lines e Amazon hanno sancito una collaborazione basata sulle tecnologie digitali avanzate che permetteranno ai passeggeri della compagnia aerea di fruire della connessione Internet ad alta velocità e a bassa latenza di Amazon Leo mediante l'utilizzo di Amazon Web Services (Aws).



Delta Air Lines prevede di installare Amazon Leo sui primi 500 aeromobili a partire dal 2028. Ed Bastian, CEO di Delta, ha spiegato che l'accordo mira ad integrare Aws e le altre tecnologie Amazon basate sull'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza dei passeggeri durante la permanenza a bordo.

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