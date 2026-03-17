Delta Air Lines, in rally nel pre-market su aumento previsioni ricavi primo trimestre

(Teleborsa) - Nonostante l'aumento dei prezzi del carburante per aerei che le compagnie aeree si vedono costrette ad affrontare dall'inizio della guerra in Iran, Delta Air Lines ha dichiarato martedì di aver alzato le aspettative di fatturato per il primo trimestre 2026, rispetto alla precedente previsione di un aumento delle vendite fino al 7%. La compagnia aerea ha invece mantenuto le stime di profitto, che vedono un utile per azione rettificato compreso tra 50 e 90 centesimi per il primo trimestre.



Nel frattempo il titolo Delta è in rialzo del 4,5% nel pre-market di Wall Street, dopo avere chiuso la seduta di lunedì in verde del 3,5% a 60,84 dollari.



L'amministratore delegato Ed Bastian ha dichiarato a CNBC che Delta ha subito una perdita di 400 milioni di dollari nel quarto trimestre, ma che la domanda è stata "davvero, davvero ottima", il che sta portando a una crescita del fatturato superiore a quella inizialmente prevista dalla compagnia aerea.



"L'aumento del fatturato sta compensando non solo il costo del carburante, ma anche quello di una stagione invernale piuttosto difficile a causa delle tempeste", ha aggiunto l'Ad. “Quindi, mettendo insieme tutti questi elementi, prevediamo di rientrare nelle previsioni iniziali di un utile per azione compreso tra 50 e 90 centesimi.” Bastian ha affermato che la maggior parte dei ricavi di Delta proviene da clienti con elevata capacità di spesa che desiderano ancora viaggiare, nonché da clienti aziendali.





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