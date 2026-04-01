Clessidra Private Equity SGR acquisisce il Gruppo Sopran Ciodue

(Teleborsa) - Clessidra Private Equity SGR – primario operatore nel mercato italiano del private equity focalizzato nel segmento upper-mid market che fa capo al Gruppo finanziario Clessidra, piattaforma leader negli investimenti alternativi in Italia – ha annunciato l’acquisizione dai due fondatori, Leonardo Ciampoli e Renato Casiroli, di Sopran Ciodue, uno dei principali operatori in Italia che offre soluzioni per la sicurezza antincendio e la sicurezza sul lavoro.



Fondato nel 1983, con sede a Trezzano sul Naviglio (Milano) e a Fiano Romano (Roma), il gruppo ha registrato negli ultimi anni una solida crescita di circa il 10% annuo, raggiungendo oggi oltre 50 milioni di euro di ricavi e circa 200 dipendenti.



L’investimento in Sopran Ciodue rappresenta l’ottava operazione del fondo Clessidra Capital Partners 4 e mira a sostenere la prossima fase di crescita del gruppo, facendo leva sia su iniziative organiche sia su una strategia di consolidamento in un mercato altamente frammentato.



Nell’ambito dell’operazione, il fondatore Ciampoli reinvestirà nel gruppo insieme al senior team, garantendo continuità e un forte allineamento per lo sviluppo futuro del gruppo. Il co-fondatore Casiroli continuerà a collaborare allo sviluppo del gruppo, mantenendo il ruolo di rappresentante istituzionale di Sopran Ciodue presso le principali associazioni di categoria.



Il team di investimento di Clessidra è stato coordinato da Rebecka Swenson, Managing Director, con Vittorio Basei (Vice President).



“Siamo orgogliosi di affidare il testimone a Clessidra, un partner che stimiamo profondamente per la sua solida reputazione e per la comprovata capacità di creare valore nel tempo” - ha dichiarato il fondatore Ciampoli. – “Insieme a Clessidra siamo pronti ad avviare una nuova fase di crescita, rafforzando ulteriormente la nostra presenza in Italia e continuando a preservare i valori che ci contraddistinguono. Desidero inoltre esprimere un sincero ringraziamento a tutte le persone che, negli ultimi 40 anni, hanno contribuito a trasformare una visione imprenditoriale in una delle realtà leader del settore.”



Andrea Ottaviano, CEO di Clessidra Private Equity SGR, ha commentato: “Siamo lieti di affiancare Sopran Ciodue, leader riconosciuto in un mercato resiliente e strutturalmente in crescita. Il gruppo è idealmente posizionato per cogliere le opportunità di consolidamento e siamo pronti a supportare il management nell’accelerare la crescita e rafforzare ulteriormente la propria leadership in Italia.”



Rebecka Swenson, Managing Director di Clessidra Private Equity SGR, ha aggiunto: “Sopran Ciodue rappresenta una piattaforma di alta qualità, con solidi fondamentali, chiare leve di creazione di valore e un team di grande livello. Insieme a Leonardo Ciampoli e al management, puntiamo a espandere la presenza in nuovi segmenti di clientela e di servizi, accelerare la crescita ed eseguire un’ambiziosa strategia di buy-and-build.”



I termini dell’operazione non sono stati resi noti.



La transazione sarà finanziata da Banca Ifis , Crédit Agricole Italia, Banca Monte dei Paschi di Siena , BPER Banca e Banca Nazionale del Lavoro.

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