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Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Banca Ifis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Banca Ifis
Ribasso per l'Istituto con sede a Venezia, che passa di mano in perdita del 6,54%.
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