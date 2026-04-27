Clessidra Capital Partners Green Harvest supera target raccolta anticipatamente

(Teleborsa) - Clessidra Private Equity SGR annuncia di aver superato il target di raccolta del fondo Clessidra Capital Partners Green Harvest, fondo di investimento alternativo di tipo chiuso focalizzato sulle aziende operanti nell’ampio settore agrifood italiano, lanciato lo scorso luglio. Il secondo closing è stato raggiunto in anticipo rispetto ai tempi preventivati, portando la raccolta a oltre 150 milioni di euro.



Il processo ha visto sottoscrizione di importanti investitori istituzionali, tra cui il Fondo europeo per gli investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI), il Fondo Italiano d’Investimento, oltre agli investitori storici del Gruppo.



Il fondo, che risponde ai requisiti dell’articolo 9 del regolamento SFDR per gli obiettivi di decarbonizzazione allineati agli Science Based Targets (SBTIs), si propone di completare il fund raising entro la fine del 2026.



Clessidra Capital Partners Green Harvest investirà, con una preferenza per operazioni di maggioranza, nel segmento delle piccole e medie imprese dell’agrifood italiano, estremamente interessante sia per numero di opportunità che per il potenziale di crescita e consolidamento, facendo leva sull’importante track record maturato da Clessidra PE e dal suo team in oltre vent’anni di attività in Italia in questo ambito.



Lo scorso novembre il fondo ha già completato la sua prima operazione, acquisendo il 70% del capitale di Laurieri, eccellenza italiana nella produzione di prodotti artigianali da forno dolci e salati, che vanta un fatturato di circa 20 milioni di euro - di cui oltre il 90% realizzato sui mercati esteri - e un EBITDA superiore ai 5 milioni di euro. Il fondo ha già individuato una pipeline qualificata di ulteriori opportunità di investimento, di cui alcune attualmente in fase di analisi avanzata, in linea con la strategia definita e con l’obiettivo di costruire un portafoglio solido e diversificato nel settore di riferimento.



Oltre che da Andrea Ottaviano, CEO di Clessidra Private Equity SGR, l’attività di investimento sarà gestita da un team dedicato guidato dai due Managing Director di Clessidra PE, Emanuele Cuccio e Marco Guglielminetti, entrambi con una consolidata esperienza di investimento nel mercato italiano.



"Clessidra Capital Partners Green Harvest rappresenta una tappa strategica per il nostro Gruppo, che amplia la propria presenza sul mercato delle PMI e si focalizza sul segmento agrifood che per oltre vent’anni è stato centrale per la nostra strategia di private equity, mantenendo la medesima filosofia e visione", commenta Andrea Ottaviano., aggiungendo "il nostro obiettivo è di capitalizzare l'esperienza storica del nostro network in un segmento particolarmente interessante come la filiera agroalimentare italiana, tra le principali nel nostro Paese per contributo al Pil, ricca di aziende familiari con un grande potenziale di sviluppo".



"Il settore agricolo è una priorità di investimento strategica per il Gruppo BEI, in quanto rappresenta un pilastro essenziale dell’economia europea”, ha dichiarato Marco Marrone, Chief Investment Officer del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), sottolineanmdo "questa operazione conferma il ruolo chiave del FEI nel sostenere fondi di private equity che rafforzano la crescita e la competitività delle PMI italiane ed europee, accelerando l’innovazione e favorendo la creazione di valore sostenibile lungo l’intera filiera agroalimentare".



"Il sistema agroalimentare italiano costituisce un asset strategico per il Paese, capace di coniugare tradizione, qualità e forte riconoscibilità internazionale. In questo ambito, riteniamo fondamentale favorire iniziative in grado di rafforzare la struttura industriale della filiera e sostenerne l’evoluzione in chiave competitiva e sostenibile", ha dichiarato Luigi Tommasini, Senior Partner e Head of Strategic Initiatives di Fondo Italiano d’Investimento.

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