Green Arrow, closing su DeA Capital Alternative: raggiunti 8 miliardi di masse gestite

(Teleborsa) - Green Arrow Capital, tra i principali operatori indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi in Italia e a livello europeo, ha perfezionato l'acquisizione del 100% di DeA Capital Alternative Funds SGR, concludendo positivamente l'iter autorizzativo avviato lo scorso agosto con le Autorità di Vigilanza competenti. Nasce così il più grande gestore italiano attivo negli investimenti alternativi per dimensione con 8 miliardi di euro di masse gestite.



Il nuovo Gruppo, con oltre 160 professionisti, opererà tra Roma, Milano, Trento, Lussemburgo e Madrid attraverso 7 strategie di investimento - Private Equity, Energy & Digital Infrastructure, Private Credit, Special Situations, NPL, Client Solutions e Real Estate - con 31 Fondi e sette client solutions products.



L'operazione strategica permette a GAC di rafforzare il presidio in tutte le strategie di investimento e di raggiungere una dimensione critica nel Private Equity, idonea a supportare il targeting di capitali istituzionali, anche a livello internazionale. Un potenziamento che si lega anche all'istituzione, lo scorso anno, di Green Arrow Capital AIFM, la società lussemburghese che punta a facilitare la gestione e la distribuzione di fondi alternative a livello cross border.



Il completamento dell'operazione si inserisce nel percorso di crescita di Green Arrow Capital che punta a proseguire lo sviluppo organico della piattaforma anche con il lancio di nuovi fondi, alcuni già in raccolta, tra cui Green Arrow Infrastructure of the Future Fund II (GAIF II) con target di raccolta di 1 miliardo di euro, Green Arrow Private Equity Fund IV (GAPEF IV) con un obiettivo di 500 milioni di euro e Green Arrow Private Debt Fund III (GAPDF III) con un target di 300 milioni di euro.



"Questa acquisizione è l'evoluzione naturale del progetto che io e Daniele Camponeschi abbiamo fondato nel 2012 - ha detto Eugenio de Blasio, Founder ed Executive Chairman di Green Arrow Capital - Insieme ad Alessandro Di Michele, Managing Partner e nuovo CEO della SGR, abbiamo costruito le fondamenta di una piattaforma multi-strategy oggi leader nella finanza per l'economia reale e in grado di competere su scala internazionale. Raggiungere questa massa critica, con l'operazione più importante del settore in Italia, è la conferma della solidità del percorso che abbiamo intrapreso fin dall'inizio".



"È un'operazione che premia la fiducia dei nostri stakeholder, a partire dai soci istituzionali Intesa Sanpaolo , ENPAM e ITAS - ha aggiunto - Un ringraziamento speciale va ai partner - Francesco Maria Giovannini e Stefano Russo - per il contributo in questo percorso di crescita. Insieme stiamo già guardando al futuro: nuovi fondi ad hard cap elevati, segno della nostra capacità di attrarre e mettere a sistema risorse importanti"



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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