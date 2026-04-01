Enac, Di Palma incontra Presidente ICAO Onuma e Segretario Generale Salazar

Sinergia e cooperazione per lo sviluppo dell'aviazione civile internazionale

(Teleborsa) - Visita istituzionale del Presidente Enac Pierluigi Di Palma presso la sede ICAO a Montréal dove ieri, 31 marzo, accompagnato dal Vice Direttore Generale Fabio Nicolai, ha incontrato il Segretario Generale Juan Carlos Salazar e il neo Presidente del Consiglio, Toshiyuki Onuma, succeduto dal 1° gennaio al Presidente uscente Salvatore Sciacchitano.



Il Presidente Enac Di Palma: "Nel ringraziare per questa occasione di alto valore istituzionale e nell'esprimere al Presidente Onuma i più fervidi auguri per il prestigioso incarico al vertice dell'International Civil Aviation Organization, desidero rinnovare l'impegno del nostro Paese nel rafforzare la cooperazione con l'ICAO per lo sviluppo armonico e sostenibile dell'aviazione civile internazionale.

In un contesto in continua evoluzione, il dialogo e la sinergia con l'Organizzazione si confermano essenziali per promuovere standard sempre più elevati in materia di sicurezza, sostenibilità e innovazione, valorizzando il ruolo chiave dell’Italia nelle politiche globali del trasporto aereo".



Tra i vari temi trattati, l’auspicato incremento dei poteri delle Autorità nazionali dello Stato di sorvolo degli operatori aerei; il trasporto di PET fino a 30 kg in cabina, con i primi voli operati da ITA Airways a partire dalla stagione Summer; il progetto "Rent Carrozzella", in corso di sviluppo da parte di Enac, per facilitare l’accessibilità dei PRM in aeroporto.



Il Presidente e il Segretario Generale ICAO hanno ringraziato il Presidente Di Palma per il proficuo incontro e per il continuo supporto assicurato dall’Italia anche attraverso la Rappresentanza permanente.

Hanno espresso inoltre apprezzamento nei confronti dell'uscente Presidente Sciacchitano, ora insignito dall’ICAO del titolo di "Lifetime Goodwill Ambassador".



Agli incontri hanno preso parte anche il Rappresentante permanente d’Italia presso l’ICAO, Amb. Sergio Martes, e la Vice Rappresentante, Arianna Ciani.

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