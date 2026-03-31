Bankitalia: da domani Angelini direttore generale, Trequattrini vice direttore generale

(Teleborsa) - Da domani, 1° aprile 2026, Paolo Angelini assumerà la carica di Direttore generale della Banca d'Italia. Gian Luca Trequattrini, già Segretario del Direttorio, ne raccoglierà il testimone come Vice Direttore generale, affiancando Chiara Scotti, Vice Direttrice generale. Lo ha ricordato il Governatore Fabio Panetta, commentando i cambiamenti intervenuti nella composizione del Direttorio in occasione dell'assemblea dei partecipanti al capitale di Via Nazionale in occasione dell'approvazione del bilancio 2025.



Nel luglio dello scorso anno Sergio Nicoletti Altimari, già Capo del Dipartimento Economia e statistica, è stato nominato Vice Direttore generale, succedendo ad Alessandra Perrazzelli.



Il 30 gennaio Luigi Federico Signorini ha comunicato il proprio intendimento di concludere con un anno di anticipo il suo percorso in Banca d'Italia e oggi lascia l'incarico di Direttore generale. "A lui va la nostra profonda gratitudine per l'impegno profuso nel corso di una carriera lunga e prestigiosa, contraddistinta da competenza, equilibrio e spirito di servizio non comuni", ha sottolineato Panetta.









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