ETS, Commissione Ue potenzia Riserva di stabilità per contrastare la volatilità dei prezzi del carbonio

(Teleborsa) - La Commissione europea ha proposto una modifica alla Market Stability Reserve (MSR), il meccanismo che regola l'offerta di permessi di emissione CO2 nell'ETS europeo, per rafforzarne la capacità di intervento in caso di eccessiva volatilità dei prezzi — un rischio concreto nell'attuale contesto di instabilità energetica legata al conflitto in Medio Oriente.



La modifica chiave è l'eliminazione del tetto massimo di 400 milioni di tonnellate di CO2 oltre il quale le quote vengono automaticamente invalidate. Le quote in eccesso potranno invece essere conservate come riserva aggiuntiva da mobilitare se necessario. È un segnale preventivo al mercato, non ancora un intervento diretto.



Il commissario per il Clima Wopke Hoekstra ha dichiarato: "Rafforzando la Riserva di stabilità del mercato, miglioriamo la resilienza dell'ETS europeo alla volatilità e garantiamo che continui a promuovere la decarbonizzazione, a sostenere la competitività e a incentivare gli investimenti nelle energie pulite."



La proposta dovrà essere approvata in co-decisione da Parlamento europeo e Consiglio UE. È la prima di una serie di misure annunciate da von der Leyen al Consiglio europeo del 19 marzo: entro aprile è atteso l'aggiornamento dei benchmark per le allocazioni gratuite alle industrie energivore, mentre entro luglio è prevista una riforma più ampia del quadro legislativo ETS.

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