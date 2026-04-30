FAE Technology, nel 2025 in calo ricavi e redditività. Outlook 2026 positivo su difesa e telecomunicazioni

(Teleborsa) - FAE Technology , gruppo industriale high-tech attivo nella progettazione e produzione di sistemi avanzati basati sull'elettronica per mercati ad elevata affidabilità in ambito terrestre e spaziale quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati a 66,5 milioni di euro (-7,4% rispetto ai 71,8 milioni del 2024) e un EBITDA a 5,8 milioni (-28,4%, margin 8,6% da 10,8%).



L'utile consolidato è sceso a 1,6 milioni da 3,6 milioni. Il calo riflette il rallentamento della domanda nei principali mercati di riferimento (in particolare nell'elettrificazione e nella transizione energetica) avviatosi nel secondo semestre 2024 e protrattosi nel primo semestre 2025, con un ritorno alla crescita nei comparti core, inclusa la Difesa, già nel secondo semestre 2025. Sul fronte patrimoniale, l'indebitamento finanziario netto è sceso a 3,5 milioni (da 3,7 milioni) e il patrimonio netto è salito a 32,9 milioni (da 27,5 milioni).



Il Presidente e AD Gianmarco Lanza ha inquadrato il 2025 come "un esercizio di transizione, che ha tuttavia evidenziato segnali di ripresa nel corso dell'anno", guardando al 2026 "con fiducia, alla luce di una visibilità supportata da un portafoglio ordini solido e da una pipeline commerciale in progressivo rafforzamento". Lanza ha indicato nelle telecomunicazioni e nella difesa i principali driver di crescita attesi, insieme a una ripresa della domanda nell'elettronica per applicazioni aerospaziali e industriali avanzate.



Per il 2026 il Gruppo prevede "un significativo miglioramento dei principali indicatori economici e operativi", con benefici attesi anche sulla marginalità operativa grazie al posizionamento in segmenti a maggiore valore aggiunto. Permangono tuttavia incertezze legate alla disponibilità e ai tempi di approvvigionamento di componenti elettronici e alla volatilità dei prezzi, in un contesto geopolitico ancora complesso. Il CdA ha proposto all'assemblea la destinazione dell'utile di esercizio della capogruppo, pari a 2,38 milioni, a riserva legale e riserva straordinaria.

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