Pozzi Milano, l'assemblea approva il bilancio 2025

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Pozzi Milano , attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria del marchio “EasyLife”, “Mascagni Casa” e, tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion, dei marchi “Pozzi” e “Castello Pozzi”, ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025.



L’assemblea ha approvato inoltre la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile dell’esercizio di Pozzi Milano S.p.A., pari a € 1.298.758,98, a riserva straordinaria per € 1.289.717,59, in quanto la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale;a riserva utili su cambi non realizzati per € 9.041,39.

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