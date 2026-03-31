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Tasso disoccupazione Germania in marzo

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Tasso disoccupazione Germania in marzo
Germania, Tasso disoccupazione in marzo pari a +6,3%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
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