Milano 30-mar
43.823 +1,02%
Nasdaq 30-mar
22.953 -0,78%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 30-mar
10.128 +1,61%
Francoforte 30-mar
22.563 +1,18%

Prezzi consumo Germania (MoM) in marzo

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Prezzi consumo Germania (MoM) in marzo
Germania, Prezzi consumo in marzo su base mensile (MoM) +1,1%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).
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