Medio Oriente, BofA ritocca al ribasso la crescita mondiale: "shock stagflazionistico" più su inflazione

(Teleborsa) - Bank of America ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita globale per il 2026, tagliando la stima di 40 punti base a +3,1% e alzando quella sull'inflazione globale di 90 punti base a 3,3%. Secondo la banca americana il conflitto in Iran rappresenta uno "shock stagflazionistico" che colpirà l'inflazione più rapidamente della crescita. I tassi di policy monetaria globali sono attesi circa 30 punti base più alti rispetto alle precedenti proiezioni.



BofA assume un prezzo del petrolio medio di 92,50 dollari al barile per il 2026, con quotazioni "intorno ai 100 dollari per il resto dell'anno" prima di scendere sotto i 70 dollari a fine 2027. Lo scenario base incorpora un deficit di offerta di 4 milioni di barili al giorno nel secondo trimestre. In uno scenario di escalation i prezzi potrebbero mediare 130 dollari con picchi sopra i 150.



Lo shock è "diffuso ma asimmetrico": l'area euro subisce il taglio di crescita più marcato (-60 punti base) con un rialzo delle stime di inflazione di 160 punti base, mentre gli Stati Uniti vedono la crescita ridotta di 50 punti base a +2,3% e la Cina è toccata solo marginalmente con una crescita attesa al 4,5%.



BofA avverte però che il rischio di uno scenario recessivo è "più elevato di quanto attualmente prezzato dai mercati."

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