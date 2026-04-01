Leonardo vola in Borsa dopo promozione a Buy da Citigroup

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per Leonardo , colosso italiano della difesa, che beneficia della promozione a "Buy" da "Neutral" da Citigroup . Il target price è stato confermato a 69 euro per azione.



In una ricerca sul settore europeo, gli analisti hanno promosso a "Buy" anche Babcock e TKMS , citando un potenziale upside dopo i recenti cali del prezzo delle azioni.



Leonardo raggiunge 62,5 euro, con un aumento del 7,68%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 63,78 e successiva a quota 67,34. Supporto a 60,22.

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