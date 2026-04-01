Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Leonardo vola in Borsa dopo promozione a Buy da Citigroup

Difesa, Finanza, Consensus
Leonardo vola in Borsa dopo promozione a Buy da Citigroup
(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per Leonardo, colosso italiano della difesa, che beneficia della promozione a "Buy" da "Neutral" da Citigroup. Il target price è stato confermato a 69 euro per azione.

In una ricerca sul settore europeo, gli analisti hanno promosso a "Buy" anche Babcock e TKMS, citando un potenziale upside dopo i recenti cali del prezzo delle azioni.

Leonardo raggiunge 62,5 euro, con un aumento del 7,68%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 63,78 e successiva a quota 67,34. Supporto a 60,22.
Condividi
```