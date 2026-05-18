Interpump sale in Borsa dopo promozione a Buy da Kepler Cheuvreux

(Teleborsa) - Giornata positiva a Piazza Affari per Interpump , gruppo attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, con Kepler Cheuvreux che migliora la raccomandazione a "Buy" da "Hold", tagliando il target price a 43 euro per azione dai precedenti 45 euro.



Interpump si attesta a 34,96 euro, con un aumento del 3,68%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 35,65 e successiva a 37,41. Supporto a 33,89.

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